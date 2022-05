Ex viola: Muriel, addio alla Dea a giugno. Il colombiano andrà nella Capitale?

La Roma è molto interessata al cartellino dell'attaccante sudamericano

Anche se non è più giovanissimo - la sua carta d'identità recita 31 primavere - Luis Muriel ha ancora molti estimatori, in Europa ma soprattutto in Italia. L'ex centravanti della Fiorentina, infatti, potrebbe approdare alla Roma in estate. Ai giallorossi piace e non poco, mentre con l'Atalanta l'avventura sembra essere arrivata agli sgoccioli, anche per un contratto che andrà a scadere tra un anno (30 giugno 2023). Lo riporta Rai Sport.