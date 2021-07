Ex viola, Manca l’accordo tra i club per il suo approdo in Turchia

Manca l'accordo tra i club per ufficializzare l'approdo in Turchia di un ex centrocampista della Fiorentina.

Redazione VN

Sembrava tanto vicino l'approdo diRachid Ghezzal al Besiktas, ma non è così. La squadra turca ha trovato un accordo salariale con il giocatore, ex centrocampista della Fiorentina, che nella scorsa stagione era stato prestato proprio in Turchia. Però non è stato ancora trovato quello con il Leicester City, proprietario del cartellino, mentre NTV Spor spiega come l'ingaggio del giocatore sia di 2,5 milioni con un triennale. Il giocatore, in passato, dopo la sua ultima grande stagione, era stato anche riaccostato alla squadra viola, ma senza nessun contatto concreto.