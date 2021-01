Ex viola: l’Arsenal vuole a tutti i costi Neto, ma il Barcellona lo blinda

Ne ha fatta di strada, Norberto Neto. Dai primi tempi con la Fiorentina, club che lo ha portato nel calcio europeo, quando non convinceva fino a prendersi la maglia da titolare nella squadra viola ed a lasciarla sul più bello, a parametro zero. Poi le polemiche, il passaggio alla Juventus – dove ha sempre fatto il secondo a Buffon – e l’esperienza in Liga, prima al Valencia ed adesso al Barcellona. I blaugrana puntano molto su Neto ma lo considerano la riserva di ter Stegen. Ecco perché il portiere brasiliano si sta guardando intorno e sembra interessato ad alcune nuovo proposte che gli sono giunte, tra cui quella dell’Arsenal. Ma secondo Marca il Barcellona non permetterà a Neto di andarsene.

