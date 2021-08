Ex viola: Ilicic ad un passo dal Milan, trattativa avviata con l’Atalanta

Lo sloveno è pronto alla nuova avventura in rossonero

Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex trequartista viola Josip Ilicic è pronto a salutare l'Atalanta dopo quattro stagioni ed a approdare a Milanello. Sullo sloveno, infatti, è piombato il Diavolo rossonero e Stefano Pioli lo aspetta a braccia paerte per consegnarli il posto lasciato vacante da Hakan Calhanoglu. L'accordo tra il giocatore ed il Milan c'è già, manca invece quello tra i due club: i meneghini propongono ai nerazzurri la rinuncia sul 50% della futura cessione di Pessina, mentre la società di Percassi vorrebbe anche un indennizzo economico per lasciar partire Ilicic.