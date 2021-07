Ex viola, il giovane Masciangelo passa al Benevento

Edoardo Masciagelo, ex giocatore delle giovanili viola, dopo la sua ultima stagione al Pescara, passa al Benevento.

Edoardo Masciangelo, ex Juventus Under 23, settore giovanile di Roma e Fiorentina, dopo la sua ultima stagione a Pescara, è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento. Il terzino romano classe '96, dopo la sua ultima stagione al delfino, è stato convinto dal presidente Vigorito di voler riportare immediatamente la sua squadra a lottare per i primi posti della Serie B, per tornare a giocare nella massima serie.