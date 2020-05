Ex viola: duello Milan-Arsenal per Neto, sul brasiliano pretendenti anche in Spagna

Tuttomercatoweb riporta la notizia di mercato secondo la quale l’ex portiere viola Norberto Murara Neto avrebbe più di una pretendente per la prossima stagione. Il portiere brasiliano è infatti l’obiettivo principale per l’Arsenal che, per acquistarlo, dovrà però battere la foltissima concorrenza. Tra le squadre interessate a Neto spicca il Milan, che avrebbe individuato in lui il sostituto ideale per rimpiazzare l’eventuale partenza di Donnarumma. Oltre a questo duello si aggiunge la concorrenza dalla Spagna, con le due concittadine Siviglia e Betis pronte a farsi la guerra. Neto si candida quindi ad essere uno dei protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato