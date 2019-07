Ex viola, De Silvestri in scadenza col Toro: “Non mi interessa, penso solo all’Europa”

Gli impegni preliminari in Europa League si avvicinano per il Torino ed ecco perché Lorenzo De Silvestri, ex terzino della Fiorentina, dà priorità alle vicende di campo in casa granata, nonostante sia in scadenza di contratto. “Non intendo parlare di questi aspetti adesso, tantomeno ora che siamo tutti insieme in ritiro per preparare la stagione e l’Europa – si legge su gazzetta.it – e poi col presidente Cairo ho un rapporto genuino: quando sarà il momento, ne parleremo in tutta tranquillità“. Niente testa al mercato al futuro, dunque, per Lollo De Silvestri. Non proprio lo stesso atteggiament0 avuto in ques’ultima settimana da Jordan Veretout…