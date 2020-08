L’ex terzino della Fiorentina, Lorenzo De Silvestri, sta per ritrovare Sinisa Mihajlovic, mister che lo ha avuto a disposizione sia in viola che al Torino. Come riporta Sky Sport, infatti, il difensore scuola Lazio è vicino all’accordo con il Bologna, dopo essersi svincolato dal club granata. Manca solo la firma, che sempre secondo la redazione sportiva della televisione satellitare arriverà a brevissimo.