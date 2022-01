Ex viola, Caceres saluta il Cagliari e potrebbe trovare… Viviano

Il Pelado non smette di girovagare di squadra in squadra

Sta per terminare il rapporto tra il Cagliari e Martin Caceres: Gianluca Di Marzio sul suo sito scrive che, oltre all'interessamento della Salernitana, c'è da registrare quello dalla Turchia del Karagumruk, la squadra nella quale milita anche il grande ex viola Emiliano Viviano. L'ex viola e il club sono in trattativa.