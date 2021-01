Ex viola: Bernardeschi blocca il mercato della Juve e rifiuta tutte le offerte

L’ex Fiorentina Federico Bernardeschi non ne vuol proprio sapere di lasciare la Juventus. Neppure in prestito. Ed in questo modo, di fatto, blocca il mercato del club bianconero, che vuol liberarsi del suo ingaggio per poter prendere un centrocampista. Ma al momento la situazione è ferma. Il nuovo procuratore del trequartista mancino, Mino Raiola, sta lavorando per una soluzione, ma non è semplice se il proprio assistito rifiuta tutte le possibilità, l’ultima in ordine di tempo rappresentata dall’Hertha Berlino, come riporta calciomercato.com; pare che Bernardeschi abbia detto no anche all’Atalanta.

