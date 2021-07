Ex Primavera, Ponsi prossimo alla prima esperienza tra i “pro”

Ponsi vicino al Modena: si aprono le porte del calcio professionistico per il terzino classe 2001 della Primavera viola

Dopo la trafila nel settore giovanile viola, si aprono le porte del calcio professionistico per Fabio Ponsi. Il difensore classe 2001, in uscita dalla Primavera viola, è vicino a passare al Modena. Come scrive Tuttomercatoweb.com, è vicina l'intesa tra i Canarini e la Fiorentina per il trasferimento in Emilia del terzino sinistro. Il ventenne di Pietrasanta andrà a farsi le ossa in Serie C in una società ambiziosa come quella gialloblu.