Ex obiettivi, Vojvoda fiducioso: “Ho già raggiunto un accordo con l’Atalanta”

Sembra tutto fatto per l’acquisto di Mergim Vojvoda (SCHEDA) per l’Atalanta. Il terzino kosovaro dello Standard Liegi, sul quale nelle scorse settimane c’era anche l’interesse della Fiorentina, vestirà nerazzurro a partire dalla prossima stagione. A confermarlo lui stesso a Gazeta Olle: “I dirigenti del club sono venuti due o tre volte in Belgio per me. Ho già raggiunto un accordo con loro ed è prevedibile che adesso siano le due società a trovare un’intesa. Lunedì si saprà tutto, è quello il giorno nel quale ci sarà la riunione finale tra i due club”.