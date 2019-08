Ex obiettivi viola – Schone è un nuovo giocatore del Genoa

Il centrocampista dell’Ajax Lasse Schone, accostato in passato anche alla Fiorentina, ha scelto Genova il Genoa per il proprio futuro. La società di Preziosi e l’Ajax infatti hanno trovato l’accordo definitivo per il trasferimento del trentaquattrenne danese che firmerà un contratto di due anni con un opzione per il terzo.

– CLICCA QUI PER LA SCHEDA DEL GIOCATORE