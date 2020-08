Ex Obiettivi: Tonali sulla strada per Milano, regalo per Conte o Allegri?

L’Inter, a prescindere da chi siederà in panchina, è pronta a rifondare il centrocampo. Borja Valero è in scadenza, Vecino in uscita e anche il futuro di Gagliardini e Brozovic non ha certezza. Gazzetta.it dà per fatto, infatti, il primo colpo in mediana: in arrivo Sandro Tonali (SCHEDA). Inter e Brescia sono d’accordo su tutto: affare da circa 35 milioni che sarà definito nelle prossime ore sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La trattativa è in dirittura d’arrivo, tanto che lo stesso Tonali sarebbe già rientrato dalle ferie per siglare il contratto quinquennale con i nerazzurri. Tonali mette d’accordo tutti, ma la strategia sugli altri obiettivi non può prescindere dalla scelta del tecnico. Con Conte la strada era segnata: Kanté o Ndombele per puntare al titolo. Viceversa con un tecnico nuovo (Allegri?) l’Inter punterebbe a valorizzare il tesoro che ha in casa e salvaguardare l’investimento fatto a gennaio: il genio nei piedi di Eriksen c’è e va ritrovato.

