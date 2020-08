Ex obiettivi, Tonali ad un passo dall’Inter. Ma la Juve spera nel colpo in extremis

Se un anno fa Sandro Tonali rappresentava il sogno proibito di Daniele Pradè e Joe Barone, dopo la stagione in Serie A appena conclusa il golden boy del Brescia è conteso dai due club nostrani più importanti, ovvero Inter e Juventus. I nerazzurri sono in vantaggio e dopo la conclusione della loro avventura in Europa League vogliono chiudere l’operazione, avendo già raggiunto, in pratica, l’accordo con il Brescia. La Juve, però, spera di poter ancora riaprire i giochi, confidando in una figura come quella del proprio tecnico, quell’Andrea Pirlo che potrebbe fare breccia in Tonali. Lo riporta gazzetta.it.