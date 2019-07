Ex obiettivi – Milan fatta per Bennacer, le cifre

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’affare Milan– Bennacer è in dirittura d’arrivo. L’accordo fra i club si è concretizzato sulla base di 16 milioni cash più due di bonus. Il giocatore andrà a guadagnare circa 1,5 milioni l’anno per le prossime 5 stagioni. Attualmente è impegnato con l’Algeria in Coppa d’Africa, con cui giocherà la finale contro il Senegal venerdì prossimo. Sosterrà presumibilmente le visite mediche con il Milan già nella giornata di lunedì prossimo, per poi sottoscrivere il proprio contratto sotto lo sguardo di Massara e Maldini. L’Arsenal che aveva tentato un inserimento, nelle ultime ore non si è più fatto vivo, rinunciando ufficialmente.