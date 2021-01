Mario Mandzukic torna in Italia. L’attaccante croato, ex Juve e Bayern, è sbarcato questa sera a Linate, pronto a legarsi ai colori rossoneri. A Milano c’è la sponda rossonera pronta ad accoglierlo. Domani effettuerà le visite: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di qualificazione Champions dei rossoneri. Pioli si sfrega le mani: pronta la coppia pesante con Ibrahimovic.