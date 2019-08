Ex obiettivi: Llorente atterrato in Italia, domani visite e firme con il Napoli

L’ex Juve, Siviglia e Tottenham (tra le altre) ha scelto: Fernando Llorente dopo un’estate vissuta senza squadra ma da assoluto protagonista del mercato sta per firmare con il Napoli. L’attaccante spagnolo, infatti, è atterrato poco fa a Roma, dove sosterrà le visite mediche per il club azzurro, per siglare poi l’accordo con la società di De Laurentiis. Lo riporta gianlucadimario.com. In Italia Llorente era stato associato a diverse squadre nell’ultimo mese, in primis alla Fiorentina, ma anche ad Atalanta, Inter e Lazio.