Ex obiettivi, fatta per il ritorno di Praet in Serie A

Praet torna in Italia: giocherà nel Torino

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Toro ha chiuso la trattativa per Dennis Praet, in passato obiettivo anche della Fiorentina. Il ventisettenne centrocampista belga, che in Italia è stato apprezzato con la maglia della Sampdoria, ha svolto in mattinata le visite mediche, è in arrivo dal Leicester City con la formula del prestito con diritto di riscatto. Con l'approdo in granata d Praet, si allontana di fatto l'ipotesi Amrabat per Juric.