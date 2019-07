Ex obiettivi di mercato: Elmas e Bennacer vicinissimi a due big nostrane

La Fiorentina, con Daniele Pradè e Joe Barone impegnatissimi sul fronte delle cessioni, è in attesa di abbracciare qualche volto nuovo in questa torrida estate, Aleksa Terzic a parte. Intanto, si muovono le big del campionato italiano, in particolare due, vicine a calciatori seguiti in passato con grande attenzione proprio dal club gigliato. Ovvero Elif Elmas (la scheda), centrocampista offensivo del Fenerbahce, ed Ismael Bennacer (la scheda), regista dell’Empoli. Il macedone di origini turche sta per firmare con il Napoli, mentre l’algerino, ancora impegnato in Coppa d’Africa, al rientro in Italia sosterrà le visite mediche con il Milan.