Ex obiettivi, Bertolacci vicino al ritorno a Genova. Stavolta però in blucerchiato

A Genova aveva conquistato la maglia della Nazionale e quella di un club italiano importante (il Milan) ed a Genova ritorna per diventare nuovamente un calciatore, visto che non calca un campo di Serie A da oltre un anno e mezzo. E così Andrea Bertolacci, centrocampista mancino seguito in estate anche dalla Fiorentina prima del ritorno in viola di Milan Badelj, fa marcia indietro e giocherà nuovamente nel capoluogo ligure, stavolta però con i colori blucerchiati, per i quali ha già sostenuto – da svincolato – una buona parte di visite mediche. Settimana prossima il completamento delle procedure per poi mettersi a disposizione di Eusebio Di Francesco, che ha bisogno come il pane di calciatori in grado di aiutarlo per uscire dai bassifondi della graduatoria. Lo riporta gazzetta.it.

