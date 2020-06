Esposito tratta il rinnovo con l’Inter, ma non si chiudono le porte del prestito in A

Il nome di Sebastiano Esposito (SCHEDA) è stato associato alla Fiorentina nei giorni scorsi, ma negli ultimi giorni, riferisce Sky Sport, i nerazzurri hanno trattato il rinnovo del baby talento. La richiesta di Esposito è di un milione all’anno per cinque anni, mentre l’Inter offre 800mila euro. In settimana è atteso un nuovo incontro; in ogni caso, l’attaccante pare destinato ad un prestito, con Parma e Verona in pole position. La Fiorentina valuta il da farsi.