Emre Can, Fiorentina infiltrata fra le grandi: ora lo vuole anche il PSG

Non crolla l’interesse della Fiorentina per Emre Can (LA SCHEDA), centrocampista della Juventus. Secondo Tuttosport sul giocatore ci sono anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund. E’ delle ultime ore l’interessamento del PSG, il giocatore lo vorrebbe l’allenatore e connazionale Tuchel. La Juventus potrebbe impostare l’operazione su uno scambio con Leandro Paredes che piace molto a Sarri.