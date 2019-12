Emre Can, Bayer Leverkusen in vantaggio sulla concorrenza. La Fiorentina ci prova col prestito

Nel mercato di gennaio Emre Can lascerà la Juventus. Secondo Tuttosport il giocatore potrebbe tornare in Germania per accasarsi al Bayer Leverkusen: la sua famiglia vive da quelle parti e così potrebbe finalmente giocare la Champions. Fra le soluzioni a tempo, che il club bianconero non sembra preferire, c’è anche la Fiorentina. I viola infatti sarebbero disposti a prendere il giocatore con la formula del prestito.