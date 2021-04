Empoli, Corsi: “Sarri? Valuterebbe offerta della Fiorentina” Poi parla di Ricci e Parisi

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato a Radio Toscana di due nomi accostati alla Fiorentina in ambito di mercato: Samuele Ricci (SCHEDA) e Fabiano Parisi (SCHEDA). Poi anche su Sarri:

Non so se interessano ancora alla Fiorentina, per il loro mercato saranno decisive le ultime otto giornate di campionato. Sarri a Firenze è un sogno? Sarri è un professionista e da professionista valuta il posto di lavoro con le migliori condizioni. La Fiorentina ha un gruppo di calciatori validi, lavorando in una certa maniera si può fare bene. Anche se l’ambiente di Firenze è per sé un ambiente difficile, dove c’è pressione sia che si faccia bene, sia che si faccia male. La pressione è differente rispetto a Empoli chiaramente. Qua siamo una realtà di provincia e la tranquillità dell’ambiente ci aiuta tanto. A Napoli e a Firenze la cosa è più dura! C’è un giocatore della Fiorentina che si sta perdendo- non vi dico chi è- che ora non gioca nella Fiorentina e a me dispiace perchè a Empoli ci avrebbe fatto comodo e avremmo fatto il possibile per valorizzarlo. Qua a Empoli c’è un ragazzo che per ora ha giocato solo in Coppa Italia, non ha ancora fatto l’esordio in campionato, ma di cui i compagni già dicono che è un predestinato, che è da Juventus. E noi questo tipo di ragazzi ce li teniamo stretti.