Emergenza in attacco, l’Inter blocca Politano: non sarà più venduto

Contrordine. Matteo Politano resta all’Inter: questa è la traccia di mercato delle ultime ore. L’esterno, in gol ieri nell’amichevole di Appiano con la Pro Sesto, non partirà, nonostante il modulo tattico di Antonio Conte certo non lo favorisca. Ma l’emergenza in attacco del tecnico nerazzurro fa sì che ora l’Inter non possa permettersi di rinunciare a Politano (seguito anche dalla Fiorentina ndr). Anche perché, va ricordato, per la prima giornata di campionato Perisic sarà squalificato. Non è dunque alle viste una cessione, a meno ovviamente di offerte milionarie per l’acquisto del cartellino. Nessun prestito, comunque. La situazione potrebbe cambiare solo in chiusura della sessione di mercato, ma bisognerà capire a quel punto come l’Inter avrà completato il suo reparto offensivo.

Politano è stato riscattato dal Sassuolo a giugno, per una cifra di 20 milioni. In realtà era un’operazione pianificata fin dalla scorsa estate: il diritto di riscatto fissato nel 2018 era di fatto un obbligo “mascherato”. L’esterno è stato uno dei protagonisti della scorsa stagione con Spalletti. L’arrivo di Conte e del suo 3-5-2 di fatto restringe il campo di Politano, che dall’ex ct della Nazionale è considerato una seconda punta. E qui, infatti, ha giocato sia con il Tottenham sia con la Pro Sesto.

Gazzetta.it