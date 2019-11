Emergenza centrocampo, spuntano Ekdal e Valoti per gennaio

L’emergenza a centrocampo per Verona riaccende i riflettori sul mercato della Fiorentina, che viene analizzato da La Nazione con un occhio particolare a quella zona del campo. Secondo il quotidiano infatti, nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Albin Ekdal della Sampdoria (SCHEDA) e di Mattia Valoti della Spal (SCHEDA) . Profili abbordabili, che combaciano perfettamente con il mercato di gennaio. Il nome di Ekdal è venuto allo scoperto a margine del discorso per Verre (blucerchiato, ma in prestito al Verona), mentre quello di Valoti era già stato monitorato in estate.

Resta in piedi (per giugno) anche la pista Scamacca, mentre il discorso per Florenzi si è forse definitivamente arenato. Oppure la Fiorentina si è defilata per evitare aste pericolose con Samp (che non fa paura) e Inter.