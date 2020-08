Eder vuole tornare in Italia: ci pensa anche la Fiorentina

Eder vuole tornare in Italia dopo lo sbarco milionario in Cina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, anche la Fiorentina avrebbe messo nel mirino l’attaccante 33enne di origine brasiliane. Il club viola si è seduta al tavolo su indicazione di Iachini. Il tecnico gradisce Eder per rinnovare il reparto avanzato. La concorrenza, però, non manca perché sul giocatore ci sono anche Bologna e Sampdoria.