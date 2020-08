La Fiorentina è alla ricerca di un attaccante e nel mirino c’è anche Eder, ora in Cina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l’ex Inter non smette di sognare la Serie A. Il club viola continua a parlare col suo entourage, ma sul giocatore ci sono anche Bologna e Sampdoria.

