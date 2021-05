E Sarri? È il sogno del Sassuolo per il dopo De Zerbi

Dove andrà ad allenare Maurizio Sarri? Se lo chiede stamattina Tuttosport, dopo l’approdo sfumato alla Roma che ha sorpreso tutti con José Mourinho. Si era parlato di Fiorentina, ma senza troppa convinzione. Per l’ex Empoli...

Dove andrà ad allenare Maurizio Sarri ? Se lo chiede stamattina Tuttosport, dopo l'approdo sfumato alla Roma che ha sorpreso tutti con José Mourinho . Si era parlato di Fiorentina, ma senza troppa convinzione. Per l'ex Empoli sembrano dunque aprirsi nuovamente le porte della Premier League, con il Tottenham che lo starebbe sondando in vista del prossimo anno, ma il tecnico toscano, che ha voglia di rientrare dopo l'esperienza alla Juve, e che è ancora legato da un contratto con i bianconeri, potrebbe diventare il grande sogno mercato del Sassuolo Calcio .

"Il Sassuolo lavora per Giampaolo, non perde di vista Italiano e nel frattempo fa un tentativo sondando Maurizio Sarri", il titolo di Tuttosport. Il Sassuolo non ha fretta:"Ci sono tanti allenatori bravi" ha già sentenziato Giovanni Carnevali. Attenzione alle mosse dei neroverdi che sognano in grande per il dopo De Zerbi. Si parla sempre di 'giochisti'. Rimane in lizza Marco Giampaolo, licenziato dal Torino e ancora sotto contratto.