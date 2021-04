E ora Gattuso potrebbe finire alla Juve: è uno dei tre candidati

Il tecnico lascerà sicuramente Napoli e la Juventus ci pensa come alternativa ad Allegri e Zidane. Il punto

Rino Gattuso alla Fiorentina? Sì, anzi no. Le quotazioni del tecnico calabrese per la panchina viola sono decisamente in ribasso. Si parla di perplessità legate al progetto del club gigliato, sta di fatto che Gattuso per ora temporeggia e si guarda intorno. E così, con l'addio al Napoli quasi scontato, spunta oggi una nuova clamorosa ipotesi: la Juventus. E' Tuttosport a fare il suo nome come terza opzione dietro ad Allegri (favorito) e Zidane. A suo favore c'è l'abitudine a rimettere in sesto squadre in difficoltà e la capacità di farsi seguire dai giocatori. Caratteristiche che servirebbero anche alla Fiorentina, ma una chiamata da Torino - ahinoi - avrebbe sicuramente più appeal.