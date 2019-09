E intanto l’Eintracht: “Rebic non è in squadra stasera”

“Ante Rebic non è in squadra oggi”. Così l’Eintracht sul proprio profilo twitter; Sky aggiunge: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro, soldi dunque che non entreranno nelle casse viola finché il Milan non deciderà di riscattare il giocatore. Dopo una lunga estate, finalmente la conclusione della telenovela Rebic sembra alla fine.