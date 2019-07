E’ il giorno di Veretout: il Milan non vuole andare oltre i 10-12 milioni

Quella di oggi potrebbe essere, per davvero, la giornata di Jordan Veretout. La Fiorentina, infatti, lascerà Moena per partire, domani mattina, per gli Stati Uniti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, è in programma un incontro tra la dirigenza rossonera e quella viola. Si parlerò probabilmente anche di German Pezzella, ma soprattuto del centrocampista.

La Fiorentina per il francese vuole 25 milioni. Il Milan non intende andare oltre i 10-12 milioni, più Lucas Biglia, che non rientra nei piani tecnici e fra l’altro ha uno stipendio molto alto per gli attuali parametri rossoneri: tre milioni e mezzo netti a stagione, contratto in scadenza nel giugno 2020. Liberarsi del suo stipendio, che però è troppo alto anche per la Fiorentina, sarebbe un bel colpo per le casse del Milan, visto che in squadra nessuno, a parte Donnarumma, guadagna più dell’argentino.

La Roma è alla finestra. Ha già fatto una prima offerta con Defrel più soldi, rifiutata, ha migliorato la proposta mettendo sul piatto 16 milioni. Il Milan oggi dovrebbe andare in pressing.