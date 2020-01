Duncan: Pradè non si spinge oltre 15 milioni

La Fiorentina punta forte su Alfred Duncan (SCHEDA). E’ lui la prima scelta di Iachini. Il problema, scrive il Corriere Fiorentino, è che fino ad oggi il Sassuolo non si è mosso di un centesimo rispetto alle richieste iniziali. Partiva da una valutazione di 20 milioni e da lì non è sceso. Tanti milioni, forse troppi. Il ragionamento di Pradè è semplice: a gennaio ci può stare di pagare qualcosa in più rispetto al reale valore di un giocatore (diciamo fino a un massimo del 15-20% in più), ma non oltre. Quindi per il mediano il diesse si può spingere fino a circa 15 milioni. L’affare, comunque, resta ben avviato, anche perché Duncan ha già fatto sapere al club emiliano di voler cogliere l’occasione e di considerare chiusa l’esperienza al Sassuolo.