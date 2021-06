Dalla Liguria: Duncan piace allo Spezia per sostituire Ricci

È appena rientrato dal prestito in Sardegna, ma Alfred Duncan potrebbe subito rifare le valigie. Il mediano viola sarà valutato da Gattuso, ma potrebbe ripartire in prestito. Su di lui, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, ci sarebbe lo Spezia...

