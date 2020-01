Duncan: la Fiorentina non va oltre i 15 milioni. Attenzione alla sorpresa dall’estero

Un rinforzo a centrocampo diventa ancora più necessario dopo lo stop di Castrovilli. Com’è noto piace Duncan (SCHEDA). Il Sassuolo – scrive il Corriere Fiorentino – continua a chiedere 20 milioni. Per abbassare il prezzo potrebbe essere inserito Riccardo Sottil nella trattativa come contropartita tecnica. La Fiorentina, da par suo, è disposta a offrire fino a 15 milioni, non di più. Ancora più difficile arrivare a Rolando Mandragora dell’Udinese (SCHEDA), pupillo di Pradè. Su di lui ha la Juventus ha un diritto di ricompra fissato a 26 milioni. Se non è un sogno, poco ci manca. Ecco perché resta sempre forte la sensazione che, in caso di fumata bianca per Duncan, possa sbucare la sorpresa dall’estero.