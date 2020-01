Duncan: ecco la richiesta del Sassuolo. Meité l’alternativa, la Spal pensa a Badelj

A gennaio la Fiorentina cercherà rinforzi anche a centrocampo. Duncan (SCHEDA) piace tanto a Iachini (sul mediano del Sassuolo, secondo Alfredo Pedullà, c’è anche il Milan). Il prezzo però è alto, per il momento, perché i neroverdi hanno chiesto 20 milioni. I dirigenti viola – scrive La Nazione – hanno preso tempo, tenendo aperta nel contempo la porta con il Torino per Meitè (SCHEDA) che con Mazzarri non ha trovato lo spazio che sperava e vuole cambiare. Firenze è una destinazione che consentirebbe al francese di giocare con continuità. E’ vero che anche lui non costa poco, con i viola pronti eventualmente a inserire una contropartita (Badelj?). Su di lui si era fatta viva la Spal, proponendo Kurtic (andato, però, al Parma).