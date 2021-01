Duncan: avanza il Verona, il ghanese per accontentare Juric. La formula…

Dopo un anno esatto, l’avventura di Alfred Duncan alla Fiorentina potrebbe essere già arrivata ai titoli di coda. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il centrocampista potrebbe essere il nome caldo per la mediana del Verona. Ivan Juric ha chiesto rinforzi e con il ghanese potrebbe essere accontentato. Alla Fiorentina tornerà Benassi, che causa infortunio non è riuscito a giocare neanche un minuto e l’ex Sassuolo potrebbe fare il percorso inverso in maglia gialloblu. Secondo il portale, il giocatore potrebbe finire all’Hellas addirittura a titolo definitivo

, con gli scaligeri che cercheranno di anticipare la concorrenza del Torino.

