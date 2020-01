Duncan “alleato” della Fiorentina: il giocatore spinge per l’addio al Sassuolo

“Sassuolo, Duncan spinge per l’addio”. Così stamattina titola La Gazzetta di Modena che racconta il ruolo del giocatore nella trattativa tra Sassuolo e Fiorentina. Il giocatore ha chiesto al club neroverde di lasciarlo andare, ma la richiesta non è cambiata: 20 milioni di euro. I viola non mollano, su esplicita richiesta di Iachini che ha già allenato Alfred Duncan (SCHEDA), ma l’ultima offerta presentata è stata di 12 milioni. In queste ore sono attesi nuovi contatti tra le parti, ma occhio al possibile inserimento del Torino. SENTITE IACHINI: “DUNCAN? NO”