Ds Livorno: “Gara con Fiorentina occasione per parlare di Castrovilli”

Su Il Tirreno troviamo alcune parole di Elio Signorelli, direttore sportivo del Livorno, squadra avversaria della Fiorentina in amichevole sabato prossimo allo stadio “Armando Picchi”. Il dirigente amaranto parla di Gaetano Castrovilli:

Castrovilli è, tra i nomi che circolano, il giocatore che è più vicino alle nostre possibilità. Non credo che la Fiorentina lo voglia tenere in rosa, ma anzi i viola hanno interesse a fargli fare esperienza. L’amichevole della prossima settimana potrebbe essere un’ottima occasione per intavolare una trattativa