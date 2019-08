Ds Eintracht: “Rebic vuole andare, serve l’offerta giusta”. La Fiorentina si sfrega le mani

Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Fredi Bobic, ha parlato del futuro di Ante Rebic, ex viola accostato all’Inter. Ecco le sue parole a Sky Deutschland: “Il desiderio di Rebic è giocare per un grande club. Ma le offerte devono essere giuste”. Secondo la Bild, ora il prezzo del croato, che era di 40 milioni di euro, può scendere. Sotto contratto sino al 2022, il classe ’93 la scorsa stagione ha realizzato 10 gol, conditi da 6 assist. Dopo Jovic e Haller, è l’ex Fiorentina a voler cambiare aria. E la società viola aspetta: in caso di cessione incasserebbe la metà della cifra complessiva.