Dragowski, in ballo il rinnovo del contratto. Tante le big interessate

Le ultime indiscrezioni sulla situazione dell'estremo difensore polacco

La Fiorentina vorrebbe rinnovare il contratto del polacco Bartomiej Dragowski (scadenza giugno 2023), protagonista di grandi prestazioni individuali durante la stagione. Tuttavia, come riportato da TMW, nei mesi scorsi sono arrivati sondaggi da più club come Milan, Roma ed anche Atalanta. La dirigenza avrebbe sparato alto, con una valutazione stimata che supera i 30 milioni di euro. Intanto con l'entourage dell'estremo difensore si discute sulle cifre per prolungare l'accordo e mettere a tacere le voci. La richiesta iniziale sarebbe un ingaggio oltre i 2 milioni, come nel caso di Vlahovic, proseguono i contatti tra le parti. Improbabile una risoluzione in tempi brevi.