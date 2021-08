Dragowski è salvo: l’Inter ha scelto il suo nuovo portiere

Dragowski rimarrà a Firenze. Il portiere viola è uscito dai radar dell'Inter e così non ci sarà più il pericolo di vederlo i un'altra squadra

In questa sessione di mercato, spesso la Fiorentina è stata messa al centro di offerte provenienti da latri club per i propri pupilli. Alcune hanno avuto effetto, basta vedere il caso di Milenkovic . Altre invece, non sono riuscirete a scalfire la resistenza viola. Mentre tutti i tifosi sperano che quelle che riguardano Dusan Vlahovic , riguardino quest'ultimo tipo di offerte, arriva una notizia importante su un possibile addio in casa viola.

Infatti, la permanenza di Bartolomiej Dragowski non è più in dubbio. Come riportato dal Corriere dello Sport, la squadra che era fortemente interessata al giocatore, l'Inter, avrebbe già trovato il suo nuovo portiere. Si tratta di Onana, portiere dell'Ajax che arriverà a Milano a parametro zero. Arriva quindi una certezza in casa viola, Dragowski rimarrà a difendere i pali della Fiorentina.