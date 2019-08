Domani l’annuncio: Balotelli-Brescia, tutto definito. Ecco i dettagli dell’accordo

Mario Balotelli si appresta a tornare in Italia, in particolare nella sua città. Dopo esser stato accostato principalmente a due club (prima la Fiorentina, poi il Flamengo) il suo procuratore Mino Raiola ha definito un accordo triennale con il Brescia di Massimo Cellino. Il quale, da buon scaramantico, vuol aspettare domani per l’annuncio ufficiale anziché farlo oggi, 17 agosto. Lo racconta Gianluca Di Marzio sul proprio sito, che aggiunge tutti i dettagli dell’operazione: “Se la squadra di Corini a maggio dovesse retrocedere, Balotelli potrà liberarsi. Guadagnerà 3 milioni lordi il primo anno, più altri 3 (sempre lordi) in caso di salvezza. A quel punto scatterebbe poi un altro biennale, da 6 milioni lordi stagionali, ossia circa 4,5 netti a stagione per lui“.