Domani incontro con la Roma per Juan Jesus. Pressing anche su Duncan e Cassata

Campo, ma anche mercato. Come scrive La Nazione, una volta archiviato il campionato (questa sera) e in attesa della partita di Coppa Italia mercoledì contro l’Inter a San Siro, la Fiorentina tornerà in pressing su almeno tre fronti. Il primo è quello con il Sassuolo per tentare di sbrogliare l’intreccio su Duncan (SCHEDA). Il secondo tavolo sarà quello con la Roma per il prestito di Juan Jesus (SCHEDA) (e in effetti un appuntamento di massima proprio per domani era stato scoperto qualche giorno fa). Quindi ecco, il faccia a faccia con il Genoa – magari anticipato da un contatto nella serata di oggi – per Cassata (SCHEDA). Attenzione però agli ’spifferi’ che continuano ad arrivare da Udine, dove – nell’ordine – il mercato della Fiorentina è stato accostato prima a Samir (SCHEDA), poi a Fofana (SCHEDA), quindi a Mandragora (SCHEDA) e infine a De Paul (SCHEDA).