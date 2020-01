Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, Daniele Pradè avrà un’agenda fittissima di impegni nella giornata di domani. In programma prima un incontro con il Sassuolo per Duncan (SCHEDA), centrocampista classe 1993 che fin qui conta 14 presenze in stagione, poi un vertice con la Spal per Igor (SCHEDA), per il quale da Ferrara chiedono 8 milioni. Si lavora alla possibilità di chiudere con la formula del prestito con obbligo di riscatto per entrambi. Saranno ore molto calde per la Fiorentina e il suo direttore sportivo.

