Diks, rinnovato il prestito all’Aarhus: “L’abbiamo recuperato e ora ce lo godiamo”

La Fiorentina piazza un altro esubero. E’ stato trovato infatti l’accordo per estendere anche alla prossima stagione il prestito di Kevin Diks all’Aarhus, come ha annunciato il club danese sul proprio sito. “Siamo super felici di riavere Kevin – le parole del ds Peter Christiansen -. Il nostro staff medico ha fatto un buon lavoro per recuperare il giocatore dall’infortunio lo scorso anno ed è molto soddisfacente che ora possiamo quindi beneficiare di un Kevin Diks in forma per un’altra stagione” ha detto. A quanto ci risulta, il prossimo dovrebbe essere anche l’ultimo anno di contratto di Diks con la Fiorentina.