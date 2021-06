Diks ha mercato in tutta Europa: si muove il Fenerbahce, ma non solo

Arriva finalmente un acquirente per l'esterno della Fiorentina in prestito in Danimarca?

Redazione VN

Il quotidiano turco Daily Sabah aggiorna in merito al futuro di Kevin Diks, terzino di proprietà della Fiorentina ancora per un anno. Diks è entrato nei radar del Fenerbahce, ma anche di altri club europei come Anderlecht, FC Copenhagen, Aarhus (dove ha trascorso gli ultimi due anni in prestito) e Anversa. Nei prossimi giorni è attesa una decisione, la società viola segue la vicenda pronta ad ascoltare offerte.