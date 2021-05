Diks alla conquista della Danimarca: due club su di lui dopo l’exploit

Le porte dei top club danesi stanno per aprirsi per Kevin Diks, ancora un anno di contratto con la Fiorentina

Come riportato dal portale danese B.T., Brondby e Copenaghen sono interessati a Kevin Diks. Il terzino olandese di proprietà della Fiorentina ha ancora un anno di contratto con il club viola ed è reduce da due stagione con la maglia dell’Aarhus, nelle quali ha segnato 9 gol in 51 presenze, molti dei quali nell'ultimo periodo. La squadra della capitale danese è in vantaggio, dato che il DS è lo stesso che ha portato Diks all'Aarhus.