Difesa, vietato smantellare. Iachini vuole mantenere unito tutto il blocco

Milenkovic, Pezzella, Caceres: Beppe Iachini vuole che tutti e tre i difensori titolari rimangano alla Fiorentina per il prossimo campionato. Repubblica Firenze si concentra su questa aspetto, raccontando delle proposte che arrivano per i primi due. Dovessero realmente rimanere, come chiede l’allenatore, presto si parlerebbe anche dei nuovi contratti. Innanzitutto per il capitano e poi per il serbo anche se nel suo caso si dovrebbe trattare con l’agente Fali Ramadani, cosa non facile.

